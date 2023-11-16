16 ноября, 06:45

В Киргизии задержали организатора и участника беспорядков 2010 года

Имена и фамилии обоих подозреваемых в интересах следствия пока не сообщаются

БИШКЕК, 16 ноября. /ТАСС/. Сотрудники Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии задержали организатора и одного из участников произошедших летом 2010 года на юге республики массовых беспорядков. Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ.

"ГКНБ на территории села Таш-Булак Сузакского района Джалал-Абадской области задержан гражданин республики, который в июне 2010 года, являясь одним из лидеров сепаратистских групп, на территории Сузакского района активно призывал к организации массовых беспорядков с перекрытием автодорог, установкой блокпостов, нападением на мирных жителей, пытавшихся выехать из контролируемых сепаратистами районов", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-центре, также в рамках расследования этого уголовного дела был задержан еще один граждан республики, который также был причастен "к сепаратистской деятельности" во время событий летом 2010 года.

Имена и фамилии обоих подозреваемых в интересах следствия пока не сообщаются.

Во время обыска в их домах были обнаружены и изъяты снайперская винтовка, карабин, гладкоствольное оружие и боеприпасы к ним. "В настоящее время ведется следствие", - подчеркнули в ГКНБ.

В июне 2010 года в Ошской и Джалал-Абдской областях республики произошли столкновения между проживающими в них этническими киргизами и узбеками, в результате которых погибли более 450 человек и около двух тысяч получили ранения и травмы. Были сожжены или частично разрушены почти две тысячи частных домов, административных и государственных зданий. 

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