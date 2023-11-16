В Москве начали повышать температуру в системе отопления из-за похолодания

Согласно прогнозу синоптиков, начиная с 17 ноября в ночные часы температура воздуха в столице может понизиться до минус 8-11 градусов

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Специалисты приступили к повышению температуры в системе отопления Москвы из-за похолодания, в ночные часы ожидается до минус 11 градусов. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

"Согласно прогнозу синоптиков, начиная с пятницы в ночные часы температура воздуха в столице может понизиться до минус 8-11 градусов. В дневные часы столбики термометров продолжат держаться на отрицательных отметках. В связи с похолоданием температура теплоносителя в магистральных сетях будет скорректирована в соответствии с действующим регламентом", - приводятся в тексте слова заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова.

Отмечается, что технологические режимы системы централизованного теплоснабжения выбирают в зависимости от температуры наружного воздуха. Задания на изменение выдаются заблаговременно, на основании краткосрочного прогноза погоды.

Регулирование отпуска тепла обеспечивается двумя основными параметрами: за счет понижения или повышения температуры теплоносителя и увеличения или сокращения его объема. Корректировка производится под контролем диспетчерских служб в автоматическом режиме, на основании показателей температурных датчиков.