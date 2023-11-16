Путин поздравил Академию горных наук с 30-летием со дня образования

Президент России отметил вовлеченность в деятельность академии студентов и аспирантов профильных вузов, а также молодых специалистов

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил коллектив Межрегиональной общественной организации "Академия горных наук" с ее 30-летием, отметив вовлеченность в деятельность академии студентов и аспирантов профильных вузов, а также молодых специалистов.

"Поздравляю вас с 30-летием Академии горных наук. <...> Что очень важно, вы активно вовлекаете в деятельность академии студентов и аспирантов профильных вузов, молодых специалистов, которые стремятся внести свой вклад в укрепление отечественной экономики, промышленности, горной индустрии, продвижение нашей геологической науки", - говорится в послании главы государства, опубликованном на сайте Кремля.

Президент отметил, что на протяжении 30 лет Академия горных наук содействовала сбережению и пополнению кадрового потенциала нефтегазовой, угольной, горнодобывающей отраслей, их технологическому обновлению и эффективной безопасной работе. "Созданная по инициативе ученых, инженеров, руководителей предприятий, академия объединила неравнодушных и инициативных людей, искренне радеющих за развитие минерально-сырьевого комплекса России", - подчеркнул Путин.

Коллектив академии хранит и приумножает заложенные ее основателями традиции, привлекает компетентных экспертов для обсуждения стоящих перед производствами задач, предлагает пути их решения на базе лучшего отечественного и зарубежного опыта, указал глава государства. Он пожелал сотрудникам организации "дальнейших успехов в труде на благо России и всего самого доброго".

Межрегиональная общественная организация "Академия горных наук" зарегистрирована Министерством юстиции РФ 28 октября 1993 года и аккредитована при Департаменте общественной информации Организации Объединенных Наций в качестве неправительственной организации, имеет специальный консультативный статус при ее Экономическом и Социальном Совете, при Комитете по устойчивой энергетике.