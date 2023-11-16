В Москве с 23 по 29 ноября пройдут открытые экскурсии в Боткинской больнице

Жители смогут познакомиться с высокотехнологичным оборудованием, увидеть гибридную операционную, триажный пост, реанимационный зал, диагностическую палату и многое другое

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Открытые экскурсии пройдут в новом флагманском центре и центре урологии Боткинской больницы в Москве с 23 по 29 ноября. Об этом сообщила журналистам заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"В этом году мы впервые предложили москвичам новый формат знакомства с изменениями, которые происходят в городе. <...> Такую инициативу даже поддержали наши коллеги из других регионов, чему мы очень рады. А сейчас мы приглашаем москвичей на другую экскурсию в наш новый флагманский центр и урологический центр Боткинской больницы. Жители в течение недели с 23 по 29 ноября смогут познакомиться с высокотехнологичным оборудованием, увидеть гибридную операционную, триажный пост, реанимационный зал, диагностическую палату и многое другое", - сказала Ракова.

По ее словам, изюминкой станет посещение нового урологического центра, где установлено несколько уникальных хирургических роботов DaVinci. Все, что нужно для посещения экскурсии, - предварительно зарегистрироваться и не опаздывать.

Посетителей разделят на группы по 20 человек. Экскурсии будут вести медицинские работники и сотрудники центров госуслуг "Мои документы". Также гости смогут посетить мини-выставку медицинской формы, примерить ее и сделать памятное фото в специальной фотозоне, посмотреть, как врачи тренируются на симуляционном оборудовании.

"В январе 2023 года открылся флагманский центр в ГКБ имени В. В. Вересаева, в марте - в Научно-исследовательском институте скорой помощи имени Н. В. Склифосовского, в сентябре - в ГКБ № 15 имени О. М. Филатова. В настоящее время продолжается создание еще двух флагманских центров - в ГКБ имени В. М. Буянова и ГКБ № 1 имени Н. И. Пирогова. Все они будут работать по новому стандарту экстренной помощи. В его основе - единые медицинские алгоритмы, высокопрофессиональные врачи, самое современное оборудование, передовые технологии и забота о пациентах и их близких", - напомнила Ракова.