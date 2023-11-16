16 ноября, 06:57

В Москве с 23 по 29 ноября пройдут открытые экскурсии в Боткинской больнице

Жители смогут познакомиться с высокотехнологичным оборудованием, увидеть гибридную операционную, триажный пост, реанимационный зал, диагностическую палату и многое другое

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Открытые экскурсии пройдут в новом флагманском центре и центре урологии Боткинской больницы в Москве с 23 по 29 ноября. Об этом сообщила журналистам заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"В этом году мы впервые предложили москвичам новый формат знакомства с изменениями, которые происходят в городе. <...> Такую инициативу даже поддержали наши коллеги из других регионов, чему мы очень рады. А сейчас мы приглашаем москвичей на другую экскурсию в наш новый флагманский центр и урологический центр Боткинской больницы. Жители в течение недели с 23 по 29 ноября смогут познакомиться с высокотехнологичным оборудованием, увидеть гибридную операционную, триажный пост, реанимационный зал, диагностическую палату и многое другое", - сказала Ракова.

По ее словам, изюминкой станет посещение нового урологического центра, где установлено несколько уникальных хирургических роботов DaVinci. Все, что нужно для посещения экскурсии, - предварительно зарегистрироваться и не опаздывать.

Посетителей разделят на группы по 20 человек. Экскурсии будут вести медицинские работники и сотрудники центров госуслуг "Мои документы". Также гости смогут посетить мини-выставку медицинской формы, примерить ее и сделать памятное фото в специальной фотозоне, посмотреть, как врачи тренируются на симуляционном оборудовании.

"В январе 2023 года открылся флагманский центр в ГКБ имени В. В. Вересаева, в марте - в Научно-исследовательском институте скорой помощи имени Н. В. Склифосовского, в сентябре - в ГКБ № 15 имени О. М. Филатова. В настоящее время продолжается создание еще двух флагманских центров - в ГКБ имени В. М. Буянова и ГКБ № 1 имени Н. И. Пирогова. Все они будут работать по новому стандарту экстренной помощи. В его основе - единые медицинские алгоритмы, высокопрофессиональные врачи, самое современное оборудование, передовые технологии и забота о пациентах и их близких", - напомнила Ракова. 

Теги:
РоссияРакова, Анастасия ВладимировнаМосква
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация