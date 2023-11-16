16 ноября, 07:04

Свыше 50% опрошенных россиян не употребляют фастфуд

По данным Научно-исследовательского центра социально-политического мониторинга ИОН РАНХиГС, более 60% респондентов оказались осведомлены о том, каким должен быть здоровый рацион

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Рацион более половины россиян не включает фастфуд, при этом 48,7% граждан РФ все же едят в заведениях, где подают такие блюда. Об этом свидетельствуют результаты исследования Научно-исследовательского центра социально-политического мониторинга ИОН РАНХиГС (имеются в распоряжении ТАСС).

Читайте также
Наука
Почему важно питаться правильно? 40% россиян не придерживаются здоровой диеты

Социологический опрос проводился в 29 регионах страны, в нем участвовали 1 516 человек в возрасте 18 лет и старше. Метод опроса - личное формализованное интервью по месту жительства респондентов.

"Исследование показало, что более 50% граждан не едят фастфуд, а 48,7% питаются там время от времени. Причем эти показатели за последние два года не изменились. Такая статистика может быть связана со стремлением сэкономить в кризисные периоды, а также с изменениями структуры рынка фастфуда за последний год", - говорится в материалах.

Более 60% опрошенных оказались осведомлены о том, каким должен быть здоровый рацион (набор продуктов, количество калорий, режим питания), более 51% - следят за этим, 40% не придерживаются этой практики.

"В последние годы отмечается рост доли ответов об отсутствии привычки питаться правильно. Несоблюдение режима питания чаще всего связано с отсутствием данной привычки - так ответили 37,6%, а также недостатком времени - 29,9%, в том числе в связи с режимом работы или учебы - 28,3%. При выборе продуктов питания почти 60% респондентов чаще руководствуются их вкусовыми качествами, более половины - стоимостью, 44% обращают внимание на качество товара, а на его пользу для здоровья обращают внимание менее 40%. Материальные причины несоблюдения принципов здорового питания хоть и значимы для граждан, но в меньшей мере", - поясняется в результатах исследования.

Внимательнее к правильному питанию относятся женщины; люди с высшим образованием, занятые умственным трудом, а также граждане высокодоходных групп. Как показал опрос. возможность питаться правильно снижается в связи с работой в очном режиме. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация