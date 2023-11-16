На западе Москвы на торги выставили 105 машино-мест

Торги пройдут 29 ноября - 6 декабря

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Власти Москвы выставили на городские торги машино-места в многоуровневом паркинге в Можайском районе. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента по конкурентной политике.

"Участие в городских торгах дает возможность приобретать парковочные места на крытых многоярусных автостоянках в шаговой доступности от дома. Например, сейчас на аукционы выставлено 105 машино-мест площадью от 12 до 15 кв. м в наземном паркинге в Можайском районе. К участию приглашаются все желающие", - приводятся в сообщении слова руководителя департамента Ивана Щербакова.

Уточняется, что паркинг находится в жилом микрорайоне на Беловежской улице, которая соединяет Сколковское и Можайское шоссе. Такое расположение также обеспечивает удобный выезд на МКАД. Рядом есть автозаправочные станции, пункты техобслуживания, шиномонтаж и магазины сопутствующих товаров.

Заявочные кампании завершатся в период с 23 по 30 ноября, торги пройдут 29 ноября - 6 декабря. Для участия в них понадобятся регистрация на электронной торговой площадке "Росэлторг" и усиленная квалифицированная электронная подпись.