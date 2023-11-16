Гладков: свыше 1,2 тыс. видеокамер безопасности появится в 2024 г. в Белгородской области

Губернатор региона отметил, что система, включающая в себя также датчики движения и мониторинг экологической ситуации, зарекомендовала себя за три месяца эксплуатации

БЕЛГОРОД, 16 ноября. /ТАСС/. Свыше 1,2 тыс. видеокамер системы "Безопасный город" установят в Белгородской области в 2024 году. Об этом сообщил журналистам губернатор Вячеслав Гладков.

"В планах на следующий год установка более 1,2 тыс. камер видеонаблюдения на 446 объектах, а также их подключение в единую систему по всем районам и городским округам, что существенно повысит безопасность граждан", - сказал Гладков. Он напомнил, что в настоящее время система включает в себя свыше 900 камер, установленных в областном центре и Белгородском районе, прежде всего, на территории образовательных учреждений, в местах массового скопления граждан и на транспортных объектах.

Система, включающая в себя также датчики движения и мониторинг экологической ситуации, за три месяца эксплуатации, по словам губернатора, себя уже зарекомендовала. "За три месяца эксплуатации по итогам этого года у нас 70 раскрытых преступлений, пять человек, которые находились в федеральном розыске, задержаны, 12 человек, которые пропали без вести, нашлись и вернулись домой", - сказал Гладков. Он назвал подобные результаты "неплохими", а сам "Безопасный город" системой, "помогающей правоохранительным органам с помощью современных технологий выполнять задачи".

Как пояснили в пресс-службе губернатора региона, система в автоматизированном режиме помогает спецслужбам реагировать на инциденты для обеспечения безопасности граждан. "К системе подключена единая дежурная диспетчерская служба и ГУ МЧС России по Белгородской области, для отслеживания ситуации в городе Белгороде и оперативного реагирования в случае чрезвычайных ситуаций", - заметили в пресс-службе.