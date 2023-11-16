Путин отметил востребованность и актуальность форума "Поколение GPT. Красные линИИ"

По словам президента, форум "гармонично дополняет большую исследовательскую работу, которая ведется сегодня в области продвижения искусственного интеллекта"

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Форум этики в сфере искусственного интеллекта (ИИ) "Поколение GPT. Красные линИИ", открывшийся на площадке ТАСС, является актуальной и востребованной инициативой, указал президент РФ Владимир Путин.

"Приветствую вас на форуме "Этика искусственного интеллекта: поколение GPT. Красные ЛинИИ"! Ваши ежегодные экспертные встречи являются востребованной, актуальной инициативой, которая объединяет в очном и онлайн режиме ученых, специалистов в сфере информационных технологий, образования, культуры, бизнеса, общественных и международных организаций", - отметил глава государства в приветствии к участникам форума. Послание на мероприятии зачитала начальник управления президента РФ по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи Татьяна Матвеева.

По словам Путина, стартовавший форум "гармонично дополняет большую исследовательскую работу, которая ведется сегодня в области продвижения искусственного интеллекта". В ходе обсуждения тенденций и задач технологического развития участники мероприятия традиционно делают акцент на важнейшей этической стороне, заметил президент, подчеркнув, что эта тема является главной и определяющей с самого первого форума, где был принят кодекс этики в сфере ИИ.

"Рассчитываю, что именно с этой точки зрения будет идти плодотворный обмен мнениями относительно реализации национальной стратегии развития искусственного интеллекта в России до 2030 года, а также мер по обеспечению безопасности, повышению доступности информации и вычислительных ресурсов для пользователей и совершенствованию системы подготовки профильных кадров, а выдвинутые вами идеи и предложения обязательно найдут свое применение на практике", - добавил глава государства.

О форуме

Форум этики в сфере искусственного интеллекта "Поколение GPT. Красные линИИ" проходит на площадке ТАСС 16 ноября при поддержке Администрации президента РФ, Минэкономразвития России, а также комиссии по этике в сфере ИИ.

В программе форума - церемония присоединения новых организаций к Кодексу этики в сфере ИИ, круглый стол по теме межкультурного взгляда на глобальные вызовы развития данной сферы, семь сессий по двум трекам и стратегическая сессия, где будет сформирован перечень инициатив по вопросам развития этики ИИ для включения в обновленную Национальную стратегию развития искусственного интеллекта до 2030 года и в Кодекс этики.