16 ноября, 07:36

На севере Москвы отремонтировали более 3 км газопроводов

Новые газопроводы выполнены из высококачественных материалов отечественного производства, устойчивы к внешним воздействиям и не подвержены коррозии

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Специалисты завершают ремонт газопроводов на севере Москвы, их протяженность составляет более 3 км. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента жилищно-коммунального хозяйства.

"На севере Москвы завершаются работы по реконструкции газопроводов, общая протяженность которых составляет более 3 км. <...> Новые газопроводы выполнены из высококачественных материалов отечественного производства, устойчивы к внешним воздействиям и не подвержены коррозии", - сказали в пресс-службе.

Как отметил глава департамента Вячеслав Торсунов, чьи слова приводятся в тексте, работы проводятся в рамках программы по приведению отдельных элементов газораспределительной сети к единой степени надежности и безопасности. В настоящее время столичные газовики завершили работы по реконструкции газопровода высокого давления на Новосходненском шоссе и приступили к финальному этапу строительства участка низкого давления.

Он добавил, что реконструкция стартовала в ноябре 2022 года и коснулась двух веток газовых сетей: высокого и низкого давления. Работы предусматривают использование бестраншейных технологий, а также замену стальных труб с истекающим сроком эксплуатации на новые - полиэтиленовые. Такой подход позволяет минимизировать разрытия и не останавливать движение транспорта. 

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