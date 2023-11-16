В двух районах в Воронежской области отменили карантин по сибирской язве

По данным указа главы региона Александра Гусева, ограничения сняли после того, как управление ветеринарии выполнило план мероприятий по ликвидации эпизоотического очага и по предотвращению распространения возбудителя заболевания

ВОРОНЕЖ, 16 ноября. /ТАСС/. Губернатор Воронежской области Александр Гусев отменил карантин по сибирской язве на отдельных участках в Панинском и Новоусманском районах, где был выявлен первый в регионе очаг заболевания. Об этом сообщается в указе главы региона, опубликованном на портале правовой информации.

"Отменить ограничительные мероприятия (карантин) по сибирской язве <...> на территориях Панинского, Новоусманского муниципальных районов Воронежской области", - говорится в указе.

Как уточняется в документе, карантин отменен в очаге по сибирской язве на объектах личного подсобного хозяйства на хуторе Красные Холмы Панинского района, на территории вокруг эпизоотического очага в радиусе 2 км, а также в угрожаемой зоне в радиусе 7 км, в которую также входят села Нижняя Катуховка, Трудолюбовка, Хлебное Новоусманского района. По данным указа, карантин отменен после того, как управление ветеринарии Воронежской области выполнило план мероприятий по ликвидации эпизоотического очага сибирской язвы и по предотвращению распространения его возбудителя.

Первый очаг сибирской язвы выявлен в Воронежской области в конце августа на хуторе Красные Холмы Панинского района, где был введен карантин до 16 ноября, а также на рынке "1 000 мелочей" в Воронеже (на данный момент карантин снят). В начале сентября были выявлены еще два очага в селе Лебединке Богучарского района - в здании фермы и на участке в 650 м от нее, там карантин действует до 20 декабря. В очагах сибирской язвой заразились 11 человек, в том числе один подросток, все они в настоящее время уже выписаны из больниц.

По факту заражения людей возбуждены уголовные дела по трем статьям УК РФ, в том числе о нарушении ветеринарных правил, повлекших по неосторожности иные тяжкие последствия, о производстве в целях сбыта группой лиц продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, а также о халатности.