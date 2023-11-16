16 ноября, 07:35,
обновлено 16 ноября, 07:52
IX Санкт-Петербургский международный культурный форум

Внук Шарля де Голля планирует получить гражданство РФ

Пьер де Голль. Сергей Фадеичев/ ТАСС
Пьер де Голль
© Сергей Фадеичев/ ТАСС

По словам Пьера де Голля, Россия "предлагает большие возможности"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 ноября. /ТАСС/. Пьер де Голль - внук основателя Пятой Французской республики генерала Шарля де Голля рассматривает для себя возможность получить российское гражданство. Об этом он заявил ТАСС на полях Форума объединенных культур, который 16-18 ноября проходит в Санкт-Петербурге.

"Да, точно так", - сказал де Голль, отвечая на соответствующий вопрос. "Для меня было бы честью получить российское гражданство", - добавил он.

"Ваша страна предлагает большие возможности, - продолжил де Голль. - Я люблю вашу глубокую и мощную культуру, интеллект и русский дух".

IX Санкт-Петербургский международный культурный форум - Форум объединенных культур проходит в этом году с 16 по 18 ноября после трехлетнего перерыва. Мероприятие, которое организуют правительство РФ, Министерство культуры РФ и правительство Санкт-Петербурга, признано событием мирового уровня. В нем ежегодно участвуют тысячи экспертов в области культуры со всего мира: выдающиеся деятели театра, оперы и балета, режиссеры и музыканты, общественные деятели, представители власти и бизнеса, академического сообщества.

ТАСС - генеральный информационный партнер форума. 

Теги:
РоссияIX Санкт-Петербургский международный культурный форум
© Информационное агентство ТАСС
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