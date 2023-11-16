16 ноября, 07:50

В Приднестровье поступила финансовая помощь из РФ для пенсионеров

Совместный приднестровско-российский проект позволяет выплачивать пенсионерам надбавки в размере $9,3

КИШИНЕВ, 16 ноября. /ТАСС/. Очередной транш финансовой помощи из России, который позволит продолжить ежемесячные доплаты к пенсиям в размере около 10%, поступил в Приднестровье. Об этом сообщает пресс-служба президента непризнанной республики.

"В Приднестровье поступил очередной транш российской гуманитарной помощи - средства, предназначенные для увеличения размера пенсионных выплат", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что совместный приднестровско-российский проект позволяет выплачивать пенсионерам надбавки в размере 150 приднестровских рублей ($9,3). Доплаты в регионе получают с 2008 года порядка 146 тыс. человек. Реализация гуманитарного проекта по поддержке непризнанной республики началась после обращения депутатов от приднестровской партии "Обновление" к Госдуме. 

Теги:
Россия
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