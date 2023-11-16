СМИ: врезавшийся в ограждение у посольства Израиля в Токио мог сделать это ради протеста

Приблизительно за шесть часов до инцидента мужчина написал пост с критикой израильских властей, пишет Kyodo

ТОКИО, 16 ноября. /ТАСС/. Мужчина, врезавшийся в полицейское ограждение у посольства Израиля в Токио, мог сделать это в знак протеста против действий израильских военных в секторе Газа. Об этом сообщило агентство Kyodo.

По сведениям полиции, примерно за шесть часов до инцидента мужчина разместил у себя в соцсетях пост с критикой в адрес Израиля. "На Израиле лежит вина за вторжение в сектор Газа", - написал он в соцсети X. Правоохранительные органы в связи с этим расследуют мотивы его поступка.

В результате инцидента пострадал по крайней мере один сотрудник полиции, участвовавший в охране израильского дипломатического представительства. Водитель транспортного средства был задержан на месте, по предварительным данным, он может быть связан с одной из японских праворадикальных группировок.

В последние недели представители японских праворадикалов, как отметил корреспондент ТАСС, были замечены на пропалестинских митингах, проходящих периодически в Японии в связи с ситуацией в секторе Газа.