Суд оштрафовал Моргенштерна за нарушение закона об иноагентах

Сумма штрафа составила 40 тыс. рублей

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Савеловский суд Москвы оштрафовал на 40 тыс. рублей рэпера Алишера Моргенштерна (признан в РФ иноагентом) за нарушение правил деятельности иностранного агента. Об этом ТАСС сообщили суде.

"Судом рассмотрен протокол об административном правонарушении, составленный Минюстом РФ по ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ (непредоставление или несвоевременное предоставление иностранным агентом в уполномоченный орган сведений, предоставление которых предусмотрено законодательством РФ об иностранных агентах) в отношении А. Т. Моргенштерна. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 40 тыс. рублей", - сообщили в суде.

Минюст РФ 6 мая внес Моргенштерна в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента. В обосновании включения в список указано "осуществление политической деятельности", а в сведениях об иностранных источниках - израильская медиакомпания Yoola Labs Ltd и Украина. Сам рэпер находится за пределами РФ.