16 ноября, 08:29
IX Санкт-Петербургский международный культурный форум

Внук де Голля заявил, что РФ сражается за традиционные ценности, которые исчезли на Западе

Пьер де Голль отметил, что в России уделяют большое внимание интеллектуальному и духовному развитию

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 ноября. /ТАСС/. Россия отстаивает традиционные ценности, которые исчезли в западных странах. Об этом заявил ТАСС внук первого президента Пятой республики генерала Шарля де Голля Пьер де Голль на полях Форума объединенных культур в Санкт-Петербурге.

"Мне приятно отметить, что вы сражаетесь за традиционные ценности, за семью, духовность, - сказал он. - Вы уделяете большое внимание интеллектуальному и духовному развитию. Все эти ценности исчезли в западных странах".

"Когда я приезжаю в вашу страну, я вижу то, что было важно для моих предков - традиционные ценности, - подчеркнул Пьер де Голль. - Мне это очень нравится".

IX Санкт-Петербургский международный культурный форум - Форум объединенных культур проходит в этом году с 16 по 18 ноября после трехлетнего перерыва. Мероприятие, которое организуют правительство РФ, Министерство культуры РФ и правительство Санкт-Петербурга, признано событием мирового уровня. В нем ежегодно участвуют тысячи экспертов в области культуры со всего мира: выдающиеся деятели театра, оперы и балета, режиссеры и музыканты, общественные деятели, представители власти и бизнеса, академического сообщества.

ТАСС - генеральный информационный партнер форума. 

Теги:
РоссияIX Санкт-Петербургский международный культурный форум
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация