Внук де Голля заявил, что РФ сражается за традиционные ценности, которые исчезли на Западе

Пьер де Голль отметил, что в России уделяют большое внимание интеллектуальному и духовному развитию

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 ноября. /ТАСС/. Россия отстаивает традиционные ценности, которые исчезли в западных странах. Об этом заявил ТАСС внук первого президента Пятой республики генерала Шарля де Голля Пьер де Голль на полях Форума объединенных культур в Санкт-Петербурге.

"Мне приятно отметить, что вы сражаетесь за традиционные ценности, за семью, духовность, - сказал он. - Вы уделяете большое внимание интеллектуальному и духовному развитию. Все эти ценности исчезли в западных странах".

"Когда я приезжаю в вашу страну, я вижу то, что было важно для моих предков - традиционные ценности, - подчеркнул Пьер де Голль. - Мне это очень нравится".

IX Санкт-Петербургский международный культурный форум - Форум объединенных культур проходит в этом году с 16 по 18 ноября после трехлетнего перерыва. Мероприятие, которое организуют правительство РФ, Министерство культуры РФ и правительство Санкт-Петербурга, признано событием мирового уровня. В нем ежегодно участвуют тысячи экспертов в области культуры со всего мира: выдающиеся деятели театра, оперы и балета, режиссеры и музыканты, общественные деятели, представители власти и бизнеса, академического сообщества.

ТАСС - генеральный информационный партнер форума.