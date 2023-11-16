16 ноября, 08:03

В Адыгее из-за ливней прогнозируют подъемы уровня воды в реках

В республике объявили штормовое предупреждение

МАЙКОП, 16 ноября. /ТАСС/. Штормовое предупреждение объявлено до субботы в Адыгее из-за сильных ливней и повышения уровней воды в горных реках. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

"Штормовое предупреждение. По данным Северо-Кавказского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в четверг и пятницу в связи с сильными осадками на реках Республики Адыгея (Майкопский район) ожидаются подъемы уровней воды, местами с превышением неблагоприятных отметок", - говорится в сообщении. В связи с этим жителям региона рекомендуют соблюдать элементарные требования безопасности.

Ранее сообщалось, что спасатели ГУ МЧС России по региону с 14 ноября ведут поиски в реке Белая 10-летнего мальчика, унесенного течением после падения в нее легкового автомобиля с пятью людьми. 

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РоссияАдыгея
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