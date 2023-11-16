16 ноября, 08:26

Кириенко поздравил "Молодую гвардию "Единой России" с 18-летием со дня основания

Первый заместитель руководителя Администрации президента РФ считает, что активисты МГЕР делом доказали любовь к Родине и умение эффективно работать

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко считает, что активисты "Молодой гвардии "Единой России" (МГЕР) делом доказали любовь к Родине и умение эффективно работать.

"Сегодня "Молодой гвардии "Единой России" исполняется 18 лет. Это серьезный возраст для любой общественной организации. За годы своей работы вы не словом, а делом доказали свою любовь к Родине, свое умение работать эффективно, всегда стремились помогать тем, кто оказывался в тяжелой жизненной ситуации. На вашем счету миллионы добрых дел. Вы всегда там, где нужна помощь", - отметил Кириенко в поздравительном письме по случаю дня рождения организации, которое цитирует пресс-служба МГЕР.

Он подчеркнул, что для сотен тысяч активистов работа в "Молодой гвардии "Единой России" стала первым шагом к большим достижениям. "Сегодня молодогвардейцы - это государственные и общественные деятели, депутаты и руководители крупных общественных структур. "Молодая гвардия "Единой России" - настоящая кузница кадров. И это заслуга каждого из вас", - написал Кириенко.

Как подчеркивается в письме, через волонтерскую и гуманитарную миссии уже прошли более 3 тыс. активистов МГЕР, более 1 200 из них помогали врачам и пациентам медицинских учреждений Донбасса. "Многие ваши активисты сейчас находятся на передовой в качестве добровольцев, вы защищаете нашу Родину, жизни миллионов людей. Активисты "Молодой гвардии" - это люди, на которых всегда можно положиться, настоящие патриоты своей страны. Безусловно, вы достойны носить имя подпольной антифашистской организации времен Великой Отечественной войны - "Молодой гвардии", - заключил Кириенко. 

Теги:
РоссияКириенко, Сергей Владиленович"Единая Россия"
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