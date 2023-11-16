16 ноября, 08:15

Голикова заявила, что в Северной Осетии уровень безработицы снизился до 9,6% с начала года

За этот период общее снижение безработицы составило 2,3 п. п., говорится в сообщении аппарата вице-премьера

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Уровень безработицы в Северной Осетии остается одним из самых высоких в России, при этом с начала года на рынке труда региона отмечается положительная динамика. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Как отметила Татьяна Голикова, уровень безработицы в Республике Северная Осетия - Алания по методологии Международной организации труда составляет 9,6%, что в три раза превышает среднероссийский показатель и один из самых высоких в стране. При этом в регионе наблюдается положительная динамика - с начала года общее снижение безработицы составило 2,3 процентных пункта", - говорится в сообщении аппарата вице-премьера по итогам заседания межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда.

В аппарате пояснили, что одна из причин высоких показателей по безработице в регионе - это профессионально-квалификационное несоответствие вакансий имеющимся трудовым ресурсам. Так, в структуре безработных 30% имеют образование не выше среднего общего, либо не имеют даже основного общего образования и могут претендовать только на низкоквалифицированные вакансии. При этом в регионе высокая потребность в специалистах высшего уровня квалификации и квалифицированных рабочих на предприятиях легкой промышленности, в строительстве и здравоохранении.

Как отметили в аппарате, в республике реализуется 41 инвестиционный проект. Они рассчитаны на создание 8,2 тыс. рабочих мест в туризме, аграрном секторе и промышленном производстве. "В регионе налажено взаимодействие с крупным многопрофильным промышленным предприятием, которое обеспечивает проведение производственной практики для 300 студентов ежегодно с последующим их трудоустройством на предприятие, а также обеспечивает целевой набор студентов", - рассказали в аппарате. Также, по данным секретариата вице-премьера, в Северной Осетии за последние два года на 40% увеличили контрольные цифры приема за счет регионального бюджета по программам среднего профессионального образования (СПО), а также скорректировали программы СПО в соответствии с запросами работодателей.

По итогам заседания правительству Северной Осетии совместно с федеральными органами власти поручено разработать дорожную карту, предусматривающую до 2030 года конкретные меры с целевыми показателями по исправлению ситуации на рынке труда региона, снижению уровня напряженности и уровня теневой занятости. Также необходимо провести совместно с ФНС анализ причин высокой доли самозанятых, имеющих доход ниже минимального размера оплаты труда или не имеющих дохода. 

Теги:
Голикова, Татьяна АлексеевнаРоссияСеверная Осетия
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