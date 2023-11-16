Коммунальные службы и предприятия ТЭК Москвы подготовили к работе в зимний период

Паспорта готовности выданы ПАО "МОЭК", АО "Мосгаз" и другим

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Все столичные коммунальные службы и предприятия топливно-энергетического комплекса (ТЭК) получили паспорта готовности к зиме. Об этом сообщил ТАСС заммэра Москвы Петр Бирюков.

"По итогам проверок префектуры административных округов получили от профильной структуры Ростехнадзора паспорта готовности к работе в зимний период. Ранее соответствующие документы были выданы Минэнерго предприятиям топливно-энергетического комплекса - ПАО "Мосэнерго", ПАО "Россети Московский регион" и АО "ОЭК", - сказал Бирюков.

Он добавил, что также паспорта готовности выданы ПАО "МОЭК" и АО "Мосгаз". "Это означает, что все энергообъекты, тепловые, газовые, электрические сети и коммунальные службы города полностью готовы к работе в зимний период. Они способны обеспечить качественное и надежное теплоснабжение столицы и бесперебойную подачу других ресурсов, что подтверждено профильными федеральными ведомствами", - отметил заммэра.

Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что подготовка к отопительному сезону проходила с мая по сентябрь, всего подготовили более 74 тыс. объектов, в том числе свыше 34 тыс. жилых домов. Все работы завершили до 1 сентября. Были организованы гидравлические и температурные испытания тепловых сетей, что помогло заранее выявить ненадежные участки и отремонтировать их. Это должно обеспечить надежное теплоснабжение потребителей в сезон.