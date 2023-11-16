16 ноября, 08:05

Люберецкие врачи удалили мужчине опухоль в мозге размером с теннисный мяч

Операция под общим наркозом длилась шесть часов и прошла успешно

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Врачи Люберецкой больницы провели операцию 45-летнему мужчине по удалению опухоли в головном мозге размером с теннисный мяч. Гистологические исследования удаленной опухоли подтвердили ее злокачественный характер, поэтому пациенту предстоит пройти курс лучевой химиотерапии, сообщила пресс-служба Минздрава Подмосковья.

"В Люберецкую больницу обратился 45-летний мужчина в сопровождении родственников, которые заметили такие изменения в его характере и поведении за последний месяц, как снижение памяти и внимания. По результатам магнитно-резонансной терапии у него была выявлена гигантская врутримозговая опухоль 8х5х7 см. Новообразование распространялось от правой височной доли в глубинные отделы головного мозга, сдавливая правый боковой желудочек мозга и вызывая смещение его срединных структур, что являлось прямой угрозой для жизни пациента", - сказали в пресс-службе.

В министерстве рассказали, что операция под общим наркозом длилась шесть часов и прошла успешно. После нее пациент оставался под наблюдением врачей в реанимации. На следующие сутки пациента перевели в отделение, там мужчина уже начал самостоятельно обслуживать себя, двигаться и принимать пищу. А через неделю выписан, так как у него не было выявлено никаких неврологических нарушений за послеоперационный период.

"Хирургия новообразований головного мозга глубинной локализации - одна из самых сложных, в связи с труднодоступностью опухоли и близостью к функционально-значимым мозговым центрам, которые отвечают за жизнедеятельность всего организма. Эта операция требовала от наших нейрохирургов ювелирной работы, иначе у пациента впоследствии могли бы возникнуть серьезные осложнения, такие как паралич конечностей, нарушение координаций движений, речи, психические отклонения и судорожные приступы. Чтобы добраться до новообразования, мы провели трепанацию черепа, с применением операционного микроскопа, микроинструментов и специальной навигационной установки приступили к удалению опухоли", - процитировали в тексте главного врача Люберецкой областной больницы Дмитрия Семенцова.

В Минздраве сообщили, что гистологические исследования удаленной опухоли подтвердили ее злокачественный характер, поэтому ему предстоит курс лучевой химиотерапии. 

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