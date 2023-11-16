Фальков заявил о необходимости в вузах образовательной программы для рынка труда будущего

Перспективный рынок труда сформируется через 5-10 лет, уточнил министр науки и высшего образования

ТОМСК, 16 ноября. /ТАСС/. Два типа образовательных программ необходимы для российских вузов для подготовки кадров, одна из них должна быть рассчитана для перспективного рынка труда, который сформируется через 5-10 лет. Об этом по видео-конференц-связи на втором томском форуме "Преобразование образования" заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

В 2023 году в России стартовал пилотный эксперимент по изменению уровней профессионального образования.

"В нашем представлении в новой национальной системе высшего образования должно быть два типа образовательных программ - массовый, 95-98% вузов и образовательных программ, под текущие потребности рынка труда и небольшая часть [вузов], в особом режиме, под перспективные потребности рынка труда", - сообщил министр, добавив, что ведущие университеты "должны ставить перед собой задачу подготовки специалистов под перспективный рынок труда, то есть под тот рынок труда, который сформируется через 5-10 лет". По его словам, для этого таким вузам нужна автономность, ресурсное обеспечение и связи с компаниями - лидерами рынка труда.

Среди других задач, стоящих перед российским высшим образованием он отметил, - формирование национальной идентичности и обеспечение единства поколений на культурном и ценностном уровне, и технологический суверенитет страны. По мнению Фалькова, высшее образование должно строится на принципах открытости, конкуренции, технологического лидерства, фундаментальности, но при этом практичности. Министр также сообщил, что ведомство 27 ноября на федеральной территории Сириус проведет семинар-совещание, на котором будут обсуждаться, в том числе и наработки в сфере высшего образования.

Форум "Преобразование образования" проходит в Томске 16-18 ноября 2023 года. Он организован Институтом образования ТГУ при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ.