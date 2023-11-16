Глава ФСИН заявил, что в 13 регионах России переполнены 30 СИЗО

Год назад их было намного больше, отметил Аркадий Гостев

РЯЗАНЬ, 16 ноября. /ТАСС/. Проблема переполненности следственных изоляторов в России сохраняется, хотя количество работающих с перелимитом следственных изоляторов в 2023 году сократилось - сейчас их 30 в 13 регионах России, включая Москву и Подмосковье. Об этом сообщил журналистам директор Федеральной службы исполнения наказаний РФ Аркадий Гостев.

"По состоянию на данный момент с точки зрения перелимита работают порядка 30 следственных изоляторов в 13 регионах. Год назад их было намного больше", - сказал он. "В Москве и области большой перелимит", - уточнил глава ФСИН. В то же время он отметил, что сейчас в Московском регионе он уменьшился, СИЗО разгрузили за счет других регионов в Центральном федеральном округе. "Но проблематика не снята", - подчеркнул Гостев.

Он отметил, что в целом "проблема с перелимитом, перегруженностью следственных изоляторов сохраняется до сих пор". По его словам, на конец 2021 года - начало 2022 года было большое количество СИЗО, работающих с перегрузом. "Мы приняли определенные меры по согласованию с судебными инстанциями, надзорными органами, я имею в виду прокуратуру, с возможностью перевода осужденных после рассмотрения дел в первых инстанциях судов, осужденных, находящихся на апелляции, ожидающих решения, в другие СИЗО других регионов", - рассказал директор ФСИН.

Также проводилась работа с точки зрения адекватности избрания меры пресечения. "Что такое переполнение? Переполнение от нас не зависит. Это то, как работают следствие, суд, прокуратура при избрании меры пресечения. Мы обязаны принять и содержать, обеспечить надлежащий режим, работу следователей и адвокатов. Поэтому от нас в меньшей степени зависит за исключением строительства новых следственных изоляторов", - заключил Гостев.