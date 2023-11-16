Более 300 населенных пунктов Дагестана к 2030 году оснастят новой инфраструктурой связи

По словам вице-премьера Дмитрия Чернышенко, такие меры примут в рамках социального проекта "Устранение цифрового неравенства 2.0"

МАХАЧКАЛА, 16 ноября. /ТАСС/. Более 300 населенных пунктов в Республике Дагестан оснастят к 2030 году современной инфраструктурой связи, говорится в приветственном обращении вице-премьера Дмитрия Чернышенко к участникам "Каспийского цифрового форума".

"В рамках социального проекта "Устранение цифрового неравенства 2.0" в малых населенных пунктах строится сеть подвижной радиотелефонной связи, что значительно повысит ее доступность для граждан. До 2030 года современная инфраструктура связи будет создана в 314 населенных пунктах Республики Дагестан", - отметил вице-премьер.

Также в стратегию цифровой трансформации Дагестана включены 17 отраслей и реализуются 77 связанных с цифровизацией инициатив. Кроме того, в регионе идет системная работа по импортозамещению программного обеспечения, тестируются отечественные офисные программы, операционные системы, прикладные программные решения и единая коммуникационная платформа органов госвласти Дагестана.