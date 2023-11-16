16 ноября, 09:44
Военная операция на Украине

В Калининградской области проходит автопробег памяти морских пехотинцев Балтики

Дистанция охватывает более 10 городов и сел региона

КАЛИНИНГРАД, 16 ноября. /ТАСС/. Автопробег "Бессмертная бригада", посвященный памяти морских пехотинцев Балтийского флота, отдавшим свои жизни при выполнении воинского долга, и приуроченный к отмечаемому 27 ноября Дню морской пехоты России, проходит в Калининградской области, сообщили ТАСС в пресс-службе флота.

"Автопробег "Бессмертная бригада" - дань памяти геройски погибшим при выполнении воинского долга на Северном Кавказе, в Сирии и в зоне проведения специальной военной операции (СВО) военнослужащим прославленной 336-й гвардейской бригады морской пехоты Балтийского флота, дислоцированной в городе Балтийске Калининградской области", - рассказали в пресс-службе. Он открывает череду мероприятий, посвященных профессиональному празднику "черных беретов" - Дню морской пехоты.

Автопробег, инициатором проведения которого выступил командующий флотом вице-адмирал Владимир Воробьев, проходит по двум маршрутам - "Запад" и "Восток", он охватывает более 10 городов и сел самого западного российского региона. Стартовал автопробег у военно-мемориального кладбища "Курган Славы" в поселке Медведевка под Калининградом и в городе Черняховске, названном в честь Ивана Даниловича Черняховского - дважды Героя Советского Союза, возглавлявшего Восточно-Прусскую наступательную операцию советских войск в начале 1945 года, проходившую по территории нынешней Калининградской области, с участием в том числе и сил Балтийского флота. Здесь прошли митинги памяти, старт мероприятию дал командующий флотом, он же возглавил маршрут "Запад", уточнили в пресс-службе.

Колонны автомобилей несут государственные флаги Российской Федерации, Андреевские стяги, флаги и эмблемы морской пехоты России и Балтийского флота, а также портреты военнослужащих геройски погибших при выполнении воинского долга. Участники автопробега - гвардейцы бригады, ветераны морской пехоты и ВМФ, участники боевых действий, представители командования Балтфлота, общественных организаций, военно-патриотических клубов.

"В городах и селах области на могилы, где захоронены морские пехотинцы Балтики, участники автопробега вместе с местными жителями возлагают венки и цветы, проводят короткие митинги памяти", - отметил представитель флотской пресс-службы.

О дате и морской пехоте БФ

День морской пехоты в России отмечается ежегодно 27 ноября в соответствии с приказом главнокомандующего ВМФ Российской Федерации № 433 от 19 декабря 1995 года в память указа Петра Первого о создании первого в России "полка морских солдат", изданного (16) 27 ноября 1705 года. За основу полка были взяты морские команды Балтийского флота. Сегодня морская пехота, как род береговых войск Военно-морского флота Вооруженных сил России, используется для ведения боевых действий в составе морских десантов. Причем, как совместно с сухопутными войсками, так и самостоятельно. Также в задачи морской пехоты входит оборона побережья (военно-морских баз, портов и других объектов).

336-я отдельная гвардейская Белостокская орденов Жукова, Суворова и Александра Невского бригада морской пехоты Балтийского флота основана в марте 1942 года. В настоящее время дислоцируется в главной военно-морской базе флота - Балтийске Калининградской области. За мужество и отвагу, проявленные при выполнении боевых задач на Северном Кавказе, в Сирии, в зоне СВО, других локальных войнах и вооруженных конфликтах более 1 тыс. морских пехотинцев награждены орденами и медалями. Шестерым гвардейцам присвоено звание Героя России. Соединение неоднократно признавалось лучшим на флоте. 

Теги:
РоссияКалининградская областьВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация