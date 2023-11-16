В Калининградской области проходит автопробег памяти морских пехотинцев Балтики

Дистанция охватывает более 10 городов и сел региона

КАЛИНИНГРАД, 16 ноября. /ТАСС/. Автопробег "Бессмертная бригада", посвященный памяти морских пехотинцев Балтийского флота, отдавшим свои жизни при выполнении воинского долга, и приуроченный к отмечаемому 27 ноября Дню морской пехоты России, проходит в Калининградской области, сообщили ТАСС в пресс-службе флота.

"Автопробег "Бессмертная бригада" - дань памяти геройски погибшим при выполнении воинского долга на Северном Кавказе, в Сирии и в зоне проведения специальной военной операции (СВО) военнослужащим прославленной 336-й гвардейской бригады морской пехоты Балтийского флота, дислоцированной в городе Балтийске Калининградской области", - рассказали в пресс-службе. Он открывает череду мероприятий, посвященных профессиональному празднику "черных беретов" - Дню морской пехоты.

Автопробег, инициатором проведения которого выступил командующий флотом вице-адмирал Владимир Воробьев, проходит по двум маршрутам - "Запад" и "Восток", он охватывает более 10 городов и сел самого западного российского региона. Стартовал автопробег у военно-мемориального кладбища "Курган Славы" в поселке Медведевка под Калининградом и в городе Черняховске, названном в честь Ивана Даниловича Черняховского - дважды Героя Советского Союза, возглавлявшего Восточно-Прусскую наступательную операцию советских войск в начале 1945 года, проходившую по территории нынешней Калининградской области, с участием в том числе и сил Балтийского флота. Здесь прошли митинги памяти, старт мероприятию дал командующий флотом, он же возглавил маршрут "Запад", уточнили в пресс-службе.

Колонны автомобилей несут государственные флаги Российской Федерации, Андреевские стяги, флаги и эмблемы морской пехоты России и Балтийского флота, а также портреты военнослужащих геройски погибших при выполнении воинского долга. Участники автопробега - гвардейцы бригады, ветераны морской пехоты и ВМФ, участники боевых действий, представители командования Балтфлота, общественных организаций, военно-патриотических клубов.

"В городах и селах области на могилы, где захоронены морские пехотинцы Балтики, участники автопробега вместе с местными жителями возлагают венки и цветы, проводят короткие митинги памяти", - отметил представитель флотской пресс-службы.

О дате и морской пехоте БФ

День морской пехоты в России отмечается ежегодно 27 ноября в соответствии с приказом главнокомандующего ВМФ Российской Федерации № 433 от 19 декабря 1995 года в память указа Петра Первого о создании первого в России "полка морских солдат", изданного (16) 27 ноября 1705 года. За основу полка были взяты морские команды Балтийского флота. Сегодня морская пехота, как род береговых войск Военно-морского флота Вооруженных сил России, используется для ведения боевых действий в составе морских десантов. Причем, как совместно с сухопутными войсками, так и самостоятельно. Также в задачи морской пехоты входит оборона побережья (военно-морских баз, портов и других объектов).

336-я отдельная гвардейская Белостокская орденов Жукова, Суворова и Александра Невского бригада морской пехоты Балтийского флота основана в марте 1942 года. В настоящее время дислоцируется в главной военно-морской базе флота - Балтийске Калининградской области. За мужество и отвагу, проявленные при выполнении боевых задач на Северном Кавказе, в Сирии, в зоне СВО, других локальных войнах и вооруженных конфликтах более 1 тыс. морских пехотинцев награждены орденами и медалями. Шестерым гвардейцам присвоено звание Героя России. Соединение неоднократно признавалось лучшим на флоте.