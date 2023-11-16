В Липецкой области число школ, перешедших на удаленку, выросло до девяти

Меры приняты для предотвращения дальнейшего распространения респираторных заболеваний

ТАСС, 16 ноября. Девять школ Липецкой области полностью переведены на дистанционное обучение из-за роста числа заболевших острыми респираторными заболеваниями (ОРВИ) и пневмонией. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства региона.

"Сейчас на удаленке школы №№ 62 и 77 в Липецке; школы №№ 5, 11, 12, 24, 23 (2-й корпус) в Ельце; школа №2 и лицей №1 в Добринке. Для учеников этих школ организовано дистанционное обучение. Как пояснили в региональном управлении образования и науки, решение принято в том числе чтобы предотвратить дальнейшее распространение заболеваемости ОРВИ", - говорится в сообщении.

15 ноября глава администрации городского округа города Ельца Евгений Боровских сообщил, что в городе из-за ОРВИ и пневмонии на карантин отправили учеников пяти школ, в каждой из них в течение трех недель было зарегистрировано не менее 10 случаев заболевания пневмонией.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, в Липецкой области за неделю с 6 по 12 ноября зарегистрировано 5,4 тыс. случаев заболевания ОРВИ, что ниже уровня расчетного эпидемического порога на 2,4% и ниже аналогичного периода 2022 года на 19%. Кроме этого, за неделю зарегистрирован 131 случай заболевания COVID-19, преобладающим остается штамм "омикрон".