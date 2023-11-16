16 ноября, 09:31,
обновлено 16 ноября, 10:00

Обвиняемого в поставке некачественных комплексов для Крымского моста отпустили из СИЗО

Сергея Волкова изменили меру пресечения на домашний арест

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Бывший глава отдела морского управления Росгвардии Сергея Волкова, который обвиняется в причастности к поставке некачественных радиолокационных комплексов для защиты Крымского моста от беспилотников, отпущен из СИЗО под домашний арест. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Владимир Андрусенко.

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"Моему подзащитному Волкову мера пресечения в виде заключения под стражу изменена на домашний арест", - сказал адвокат.

Корреспондент ТАСС из зала Второго Западного окружного военного суда, где слушается дело, сообщил, что Волков не признал вину. "Виновным себя не считаю, я действовал согласно установленному порядку и законодательству", - сказал он, пообещав высказаться позднее более подробно об обстоятельствах дела.

Ранее сообщалось, что дело Волкова, обвиняемого по ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение полномочий, повлекшее тяжкие последствия), завершено.

Как сказано в материалах дела, по результатам аукциона был заключен госконтракт между ФГУП "Ростовский-на-Дону научно-исследовательский институт радиосвязи" (РНИИРС) и Росгвардией на общую сумму 395 млн 486 тыс. 196 рублей. Он предусматривал поставки двух радиолокационных комплексов по борьбе с БПЛА, которые могли быть использованы в том числе для защиты Крымского моста. При этом в ходе выполнения соглашения выяснилось, что ТТХ этой техники не позволяли успешно решать задачи по борьбе с беспилотными аппаратами. Тем не менее Волков обеспечил условия для принятия на вооружение этого оборудования. Ему предъявлено обвинение в превышении полномочий, повлекшем тяжкие последствия. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Полковник вину не признает. По словам его адвоката, Росгвардия закупила комплексы, которые предложил производитель, являющийся монополистом в поставках продукции данного типа. 

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