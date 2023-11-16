Собянин: в Москве закрывается летний сезон речной навигации

Часть прогулочного флота будет ходить и зимой

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Более 2 млн поездок по Москве-реке совершили на круизном и прогулочном флоте в этом сезоне летней навигации. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

"2,2 млн поездок по Москве-реке совершили на круизном и прогулочном флоте в этом сезоне летней навигации. Это на 22% превышает показатели прошлого года. Таких беспрецедентных результатов удалось достичь благодаря комплексному подходу к развитию инфраструктуры и организации работы речного транспорта", - написал мэр.

Он добавил, что летний сезон речной навигации закрывается, но часть прогулочного флота будет ходить и зимой. В том числе круглогодично работают маршруты речного электротранспорта.

"Северный речной вокзал мы открыли три года назад, а Южный речной вокзал заработал в конце апреля. За летний сезон навигации их посетили почти 2,4 млн человек. От вокзалов можно было отправиться в круизы до 30 крупных городов и туристических центров России, еще здесь круглый год проводят различные мероприятия. Также в городе уже есть два регулярных маршрута электрического речного транспорта", - заключил Собянин.