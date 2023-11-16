В Кремле считают, что искусственный интеллект не сможет заменить человека

Начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков отметил, что крайне важно заниматься регулированием сферы применения ИИ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 ноября. /ТАСС/. Искусственный интеллект (ИИ) не заменит человеческий труд, однако эту сферу важно регулировать. Об этом заявил начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков.

"Все полезное опасно, это можно ко всему применить. Вопрос меры допустимости, правил, регулирования, смысла. ИИ - это безусловно полезная вещь, полезная, прежде всего, скоростью. <...> Искусственный интеллект все равно не заменит человека. Человек может создать новое, искусственный интеллект может только перетасовывать то, что уже было", - сказал он на панельной дискуссии "Искусственный интеллект - угроза или благо для культуры" на Форуме объединенных культур.

Он отметил, что крайне важно заниматься регулированием сферы применения ИИ. "В игре без правил выигрывает тот, кто придумывает правила. В России важно быть в авангарде стран, которые занимаются регулированием использования сервисов ИИ. Если мы не будем в этом участвовать, за нас кто-то это придумает и мы должны будем подстраиваться под чьи-то стандарты", - сказал он, отметив, что инициатива такого регулирования уже исходит от Минцифры.

IX Санкт-Петербургский международный культурный форум - Форум объединенных культур проходит 16-18 ноября. Организатором мероприятия выступили правительство и Минкультуры РФ, власти Санкт-Петербурга и Государственный Эрмитаж. ТАСС - генеральный информационный партнер, официальный оператор пресс-центра и официальное фотохост-агентство форума.