16 ноября, 10:07

Фальков: исследовательскую и профессиональную магистратуры следует протестировать в вузах

Министр науки и высшего образования отметил, что при всей схожести этих типов каждый из них имеет свою специфику

ТОМСК, 16 ноября. /ТАСС/. Исследовательская и профессиональная магистратура, которая ориентирована на работодателей, необходимо протестировать в вузах, участвующих в пилотном эксперименте по изменению уровней профессионального образования. Об этом по видео-конференц-связи на втором томском форуме "Преобразование образования" заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

"Мы вплотную подошли к тому, чтобы выделить как минимум два типа магистратуры. При всей схожести этих типов каждый из них имеет свою специфику. Мне кажется, на горизонте 2024-2025 годов как минимум вузам-"пилотам" стоило бы отпилотировать, каждый из этих типов", - сказал Фальков и добавил, что речь идет отдельно об исследовательской и профессиональной магистратурах.

По его словам, исследовательская магистратура могла бы иметь интегрированные программы обучения с аспирантурой, и основное финансирование должно идти из бюджета. Профессиональная магистратура, по мнению министра, должна быть ориентирована на интересы потенциальных работодателей и финансироваться ими.

12 мая президент РФ Владимир Путин подписал указ о запуске пилотного проекта по реформе высшего образования в России в 2023-2026 учебных годах в Московском авиационном институте (МАИ), Национальном исследовательском технологическом университете (МИСиС), Московском педагогическом госуниверситете (МПГУ), Санкт-Петербургском горном университете, Балтийском федеральном университете (БФУ) им. Иммануила Канта и Томском государственном университете (ТГУ). Согласно документу, в новой системе устанавливается базовое и специализированное высшее образование, а также профессиональное - аспирантура. Под специализированной подготовкой понимается магистратура, ординатура и ассистентура-стажировка. Сроки обучения на разных уровнях составят: в базовом высшем - от 4 до 6 лет, в магистратуре - от 1 до 3 лет. Как ранее сообщал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, в этом году на новые стандарты переведены 111 специальностей.

Форум "Преобразование образования" проходит в Томске 16-18 ноября 2023 года. Он организован Институтом образования ТГУ при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ. 

© Информационное агентство ТАСС
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