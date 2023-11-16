Муфтий заявил, что цифровое бессмертие может привести к дискредитации системы ценностей

По словам Альбира Крганова, с этической точки зрения важно, в чьих руках будет технология цифрового бессмертия

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Развитие идеи цифрового бессмертия и перенос сознания человека в компьютер может привести к дискредитации и трансформации сложившейся системы традиционных духовно-нравственных ценностей. Такое мнение выразил глава Духовного собрания мусульман России (ДСМР) муфтий Альбир Крганов.

"Суть цифрового бессмертия состоит в том, чтобы создать полноценную оцифрованную копию человека, скопировать и перенести сознание человека в компьютер. <...> Ислам учит нас, что смерть - это не только физический процесс, но и часть духовного пути. Сохранение сознания после смерти может вызвать сомнение в том, каким образом происходит духовный переход в загробный мир. Развитие идеи цифрового бессмертия способно привести к дискредитации и трансформации сложившейся системы традиционных духовно-нравственных ценностей", - сказал он на круглом столе "Межкультурный взгляд на глобальные вызовы развития искусственного интеллекта" в рамках Форума этики в сфере искусственного интеллекта "Поколение GPT. Красные линИИ" на площадке ТАСС.

Крганов добавил, что внедрение понятия "цифровое бессмертие" существенно изменит понимание смерти как окончания жизни, и это изменит ценностные представления о цифровой и реальной жизни, о целях и смысле земной жизни человека. По его словам, с этической точки зрения важно, в чьих руках будет технология цифрового бессмертия. Также существует проблема конфиденциальности и приватности данных - какие информационные границы человек хотел бы установить после его смерти, как избежать несанкционированный доступ.

"В свете исламских учений мы должны уделить особое внимание сохранению личной идентичности, поддержке семей, чтобы не нарушать традиционные ценности, связанные с прощанием и воспоминанием. Необходимо разработать эффективные механизмы контроля и управления информацией после смерти", - считает он.