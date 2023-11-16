16 ноября, 10:06

В МГИМО сообщили, что Кобаладзе уволился по собственному желанию

Юрий Кобаладзе. Станислав Красильников/ ТАСС
Юрий Кобаладзе
© Станислав Красильников/ ТАСС

В СМИ ранее появилась информация, что заместителя декана факультета международной журналистики уволили якобы из-за приглашения на лекцию Ивана Урганта

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Заместитель декана факультета международной журналистики, профессор Юрий Кобаладзе уволился из Московского государственного института международных отношений (МГИМО) МИД России по собственному желанию, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

"Кобаладзе с 14 ноября не работает в МГИМО. Увольнение по собственному желанию", - отметили в пресс-службе.

Сам Кобаладзе отказался комментировать ТАСС информацию о своем увольнении.

Ранее в СМИ появилась информация, что Кобаладзе был уволен из МГИМО якобы из-за приглашения на лекцию телеведущего Ивана Урганта. Кобаладзе занимал должность замдекана факультета международной журналистики МГИМО с 2014 года. 

Теги:
Россия
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