16 ноября, 10:57
Военная операция на Украине

В Кировской области участников СВО освободили от уплаты транспортного налога еще на год

С такой инициативой ранее выступал губернатор региона Александр Соколов

КИРОВ, 16 ноября. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Кировской области освободили участников специальной военной операции (СВО) от уплаты транспортного налога еще на год. Об этом сообщили в пресс-службе правительства области.

"В Кировской области участников СВО еще на год освободили от уплаты транспортного налога. Сегодня такое решение приняли на пленарном заседании депутаты Заксобрания", - говорится в сообщении.

Участники спецоперации были освобождены от уплаты транспортного налога за 2021 и 2022 годы. Ранее губернатор Александр Соколов выступил с инициативой о продлении меры поддержки и на 2023 год.

Кроме того, депутаты в двух чтениях приняли изменения в статью закона "О ставках платы для граждан по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд". Участники СВО и их семьи смогут приобрести лес по льготным ставкам. Как пояснил министр лесного хозяйства области Андрей Тетерин, законопроектом предусматривается применение понижающего коэффициента 0,1 при заготовке древесины в целях строительства хозяйственных построек, а также ремонта и реконструкции индивидуального жилого дома, жилого помещения в деревянном многоквартирном жилом доме, в доме блокированной застройки. 

Теги:
РоссияСоколов, Александр СергеевичКировская областьВоенная операция на Украине
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