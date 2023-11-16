В Саратовской области эпидпорог по гриппу и ОРВИ превышен на треть

Заместитель министра здравоохранения Денис Грайфер сообщил, что в области против гриппа привили более 1,4 млн человек

САРАТОВ, 16 ноября. /ТАСС/. Эпидемиологический порог по гриппу и ОРВИ в Саратовской области превышен на треть. В регионе за неделю отмечается увеличение заболеваемости ОРВИ на 20%, сообщил заместитель министра здравоохранения региона Денис Грайфер.

"По совокупному населению эпидпорог [по гриппу и ОРВИ] превышен на 33,12%. Причем, он превышен в возрастной группе с 7 до 14 лет - почти на 40%, 15 лет и старше - более чем на 40%", - сказал Грайфер. Он уточнил, что за последнюю неделю на территории региона зарегистрировали 13 483 случая ОРВИ. При этом по сравнению с позапрошлой неделей отмечается рост заболеваемости почти на 20,5%.

По словам Грайфера, за 10 месяцев в области обнаружили 1 652 случая гриппа, что в 9,2 раза выше уровня заболеваемости аналогичного периода прошлого года. "Здесь есть определенная логика, заболеваемость ковидом снизилась по сравнению с прошлым годом. Ее место занимают другие инфекции, в том числе грипп", - пояснил он.

Замминистра отметил, что в области против гриппа привили более 1,4 млн человек. Охват вакцинацией составил 60,2%, план выполнен почти на 99%.

В связи со случаями заболеваний ОРВИ и гриппом на карантин частично закрыты 20 классов в шести школах, а также две группы в двух детских садах.