В ВОЗ назвали одиночество угрозой для здоровья людей по всему миру

В организации сравнили вред от одиночества с выкуриванием 15 сигарет в день

ЛОНДОН, 16 ноября. /ТАСС/. Одиночество становится угрозой для здоровья людей во всем мире, оно может нанести такой же вред, как выкуривание 15 сигарет в день. Об этом заявили сопредседатели комиссии по социальным связям Всемирной организации здравоохранения, которая будет заниматься изучением последствий одиночества и социальной изоляции.

"[Одиночество] не имеет границ и становится глобальной угрозой здоровью населения, затрагивающей все аспекты здоровья, благополучия и развития", - приводит газета The Guardian слова одного из сопредседателей комиссии Чидо Мпембы, который также занимает должность посланника по делам молодежи Африканского союза.

Как заявил главный санитарный врач США Вивек Мурти, который также является сопредседателем этого органа, риск для здоровья от одиночества не меньше, чем от выкуривания 15 сигарет в день, и больше, чем от ожирения и недостаточной физической активности. Он отметил, что одиночество часто рассматривается как проблема развитых стран, однако в настоящее время во всех регионах мира каждый четвертый пожилой человек находится в социальной изоляции, сообщает The Guardian.

ВОЗ объявила в среду о создании новой комиссии, которая займется изучением влияния социальных связей на здоровье людей. В ее состав вошли 11 политиков и активистов. Срок работы комиссии составит три года.