Военно-грузинская дорога будет временно закрыта из-за ремонта

Дорожные работы пройдут 16 ноября на участке Гудаури - Коби с 14:00 до 16:30 мск, рассказали в департаменте автомобильных дорог Министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии

ТБИЛИСИ, 16 ноября. /ТАСС/. Участок дороги Гудаури - Коби, который является частью Военно-Грузинской дороги будет временно закрыт в четверг из-за ремонтных работ. Об этом сообщила пресс-служба департамента автомобильных дорог Министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии.

"На участке Гудаури - Коби автомобильной дороги международного значения Мцхета - Степанцминда - Ларс (граница с РФ - прим. ТАСС), из-за проводимых дорожных работ, 16 ноября с 15:00 до 17:30 (14:00 - 16:30 мск - прим. ТАСС) будет временно ограничено движение всех видов автотранспорта", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что движение прицепного и полуприцепного транспорта будет закрыто до 19:00 по местному времени (18:00 мск).

Военно-Грузинская дорога ведет из Владикавказа в Тбилиси через Главный Кавказский хребет, соединяя Россию с Грузией и другими странами Закавказья. На российском участке трасса проходит по территории Северной Осетии.