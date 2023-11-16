16 ноября, 11:26

Легойда: цифровая копия Пушкина никогда не сможет удивить творчеством

По словам главы синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, удивление или изумление для искусственного интеллекта сейчас закрыто

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Цифровая копия поэта Александра Пушкина в случае ее создания никогда не станет "настоящим Пушкиным", так как искусственный интеллект только имитирует творчество людей и не может им удивить. Такое мнение выразил глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда на круглом столе "Межкультурный взгляд на глобальные вызовы развития искусственного интеллекта" в рамках Форума этики в сфере искусственного интеллекта "Поколение GPT. Красные линии" на площадке ТАСС.

"Я думаю, цифровой Пушкин - это не Пушкин. <...> Для человеческой культуры чрезвычайно важна такая категория, как удивление или изумление. Это то, что для искусственного интеллекта закрыто сейчас и, наверное, будет закрыто всегда", - сказал он, комментируя предложение создать цифровые копии известных исторических личностей.

Легойда привел в пример фильм о художнике, который создавал картины и выдавал их за работы известных художников, имитируя их стиль. "Рембрандт никогда бы не повторился", - заметил он. 

Теги:
РоссияЛегойда, Владимир РомановичМосква
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