Молдавская церковь подтвердила свой статус в качестве части Русской православной церкви

Дискуссии о присоединении Молдавской православной церкви к румынской патриархии подниматься не будут, заявил официальный представитель Митрополии Молдовы епископ Иоан Мошнегуцу

КИШИНЕВ, 16 ноября. /ТАСС/. Молдавская православная церковь подтвердила свой действующий статус в качестве самоуправляемой части Русской православной церкви на фоне процесса перехода некоторых священников в состав румынской церкви. Об этом заявил журналистам официальный представитель Митрополии Молдовы епископ Иоан Мошнегуцу по итогам совещания митрополита Владимира с настоятелями церквей и монастырей.

"Сегодня мы опровергаем эту ошибочную позицию, распространившуюся в СМИ. На заседании было принято решение, согласно которому Молдавская православная церковь сохраняет свой актуальный статус. <...> Клир и народ остаются верны Молдавской православной церкви и митрополиту Владимиру. Дискуссии о присоединении Молдавской православной церкви к румынской патриархии подниматься не будут", - сказал Мошнегуцу.

В сентябре с призывом вливаться в ряды Румынской православной церкви выступила действующая на территории Молдавии Бессарабская митрополия румынского патриархата. В том же месяце к румынской церкви примкнули шестеро священнослужителей, которые затем были лишены молдавской митрополией церковного сана. В ноябре к румынской церкви примкнули предстоятели пяти приходов, которые затем были лишены своих должностей.

Православная церковь Молдовы была основана в 1813 году и сегодня насчитывает более 1,2 тыс. приходов, в ее составе шесть епархий. В 1992 году на территории Молдавии появилось представительство самоуправляемой Румынской православной церкви, на регистрацию которой долго не соглашались опасавшиеся церковного раскола молдавская митрополия и правительство республики. Однако в 2001 году Европейский суд по правам человека удовлетворил иск сторонников Бессарабской митрополии, власти вынуждены были ее зарегистрировать. Конфликт между двумя митрополиями в последнее время обострился в связи с событиями на Украине.