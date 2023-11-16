16 ноября, 11:26

Глава Удмуртии предупредил жителей о появлении фейковых аккаунтов в Telegram

Александр Бречалов отметил, что мошенники от его имени "рассылают просьбы, требования, шлют голосовые сообщения, сгенерированные нейросетью"

ИЖЕВСК, 16 ноября. /ТАСС/. Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов предупредил о появлении фейковых телеграм-аккаунтов, имитирующих его личный аккаунт в мессенджере, об этом он сообщил в Telegram-канале.

"Друзья, в Telegram появились фейковые аккаунты с моим именем и фото. Мошенники рассылают просьбы, требования, шлют голосовые сообщения, сгенерированные нейросетью", - написал Бречалов.

Бречалов отметил, что голос в сообщениях, сгенерированных нейросетью, похож на его и призвал граждан быть бдительными и не отвечать на подобные сообщения. 

Теги:
РоссияБречалов, Александр ВладимировичУдмуртия
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