Трех адвокатов Навального внесли в перечень террористов и экстремистов

Речь идет о Вадиме Кобзеве, Игоре Сергунине и Алексее Липцере

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Росфинмониторинг включил трех адвокатов Алексея Навального (внесен в список террористов и экстремистов) Вадима Кобзева, Игоря Сергунина и Алексея Липцера в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте ведомства.

На сайте службы в части включенных в перечень террористов и экстремистов лиц указаны Сергунин Игорь Сергеевич, родившийся 2 октября 1978 года в Москве, Кобзев Вадим Дмитриевич, родившийся 9 марта 1983 года в селе Ново-Харитоново Раменского района Московской области, и также Липцер Алексей Евгеньевич, родившийся 12 декабря 1986 года в Москве.

Басманный районный суд Москвы 13 октября арестовал этих трех защитников Навального: Липцера, Вадима Кобзева и Игоря Сергунина по делу об участии в экстремистском сообществе (ч. 2 ст. 282.1 УК РФ).

Все три адвоката представляли интересы Навального по делу "Ив Роше", он был признан виновным в мошенничестве.