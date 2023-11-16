16 ноября, 11:39

Собянин заявил, что в районе Москва-Сити появятся новые проезды и надземный переход

В частности, на участке от Третьего транспортного кольца до улицы Антонова-Овсеенко обустроят боковые проезды

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Строительство и реконструкция дорог запланированы в районе Москва-Сити. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

"Утвердили проект строительства и реконструкции дорог в районе "Москва-Сити". В него входит обновление улиц Антонова-Овсеенко и Подвойского, Выставочного переулка, участков Пресненской и Краснопресненской набережных, Шмитовского, 1-го и 2-го Красногвардейских проездов. Всего свыше 4,5 км дорог", - написал мэр.

Он добавил, что, к примеру, на участке от Третьего транспортного кольца до улицы Антонова-Овсеенко обустроят боковые проезды, а вдоль ТТК - разворотный съезд. "Для удобства пешеходов в районе Шмитовского проезда сделаем широкую аллею и надземный переход через Выставочный переулок", - заключил Собянин. 

Теги:
Собянин, Сергей СеменовичРоссияМосква
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