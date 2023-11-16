Гладков: белгородские стоматологи на передовой оказали медицинскую помощь 300 бойцам СВО

Губернатор региона отметил, что после проверки и регламентных работ стоматологический комплекс вновь отправится в зону спецоперации

ТАСС, 16 ноября. Белгородские власти по просьбе участников специальной военной операции (СВО) приобрели мобильный стоматологический комплекс, с помощью которого на передовой смогли вылечить зубы 300 мобилизованных бойцов, написал на своей странице "ВКонтакте" губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Некоторое время назад наши мобилизованные парни обращались и рассказывали о том, что долгое нахождение в окопах на передовой сказывается не самым благотворным образом на состоянии зубов. Конечно, помощь надо оказывать, поэтому за областные средства мы приобрели такой стоматологический комплекс. Сейчас за две недели он уже оказал помощь 300 нашим бойцам не только из Белгородской области, но и из многих других регионов", - написал он.

Гладков добавил, что белгородские медики помогают всем бойцам, не разделяя их на своих и чужих. Он уточнил, что в настоящее время мобильный стоматологический комплекс вернулся с передовой, но после проверки и регламентных работ вновь отправится в зону СВО для помощи бойцам.