16 ноября, 12:32

Кабмин направит 850 млн рублей призерам конкурса на лучшие муниципальные практики

По словам премьер-министра Михаила Мишустина, деньги предназначены на выплату премий призерам конкурса за лучшие муниципальные практики и пойдут на дальнейшее развитие этих территорий

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Правительство России намерено направить 850 млн рублей в 33 региона для развития лучших муниципальных практик, сообщил на заседании кабмина премьер-министр Михаил Мишустин.

"Мы сегодня рассмотрим вопрос о направлении 850 млн руб. в 33 российских субъекта", - сказал председатель правительства. Он уточнил, что деньги предназначены на выплату премий призерам конкурса за лучшие муниципальные практики и пойдут на дальнейшее развитие этих территорий.

Мишустин напомнил о недавно подведенных итогах всероссийского конкурса на лучшую муниципальную практику, который "зарекомендовал себя как один из эффективных инструментов, благодаря которому управленческие команды муниципалитетов совместно с жителями решают насущные для своих населенных пунктов вопросы, участвуют в формировании облика этих населенных пунктов". По его словам, в этом году было представлено более 1 300 заявок, победителями стали 49 муниципальных образований, "из них половина, что очень важно, - это сельские поселения". Для примера глава кабмина привел Сингафай в Ханты-Мансийском автономном округе, село Омми в Хабаровском крае, Кош-Агачское сельское поселение в Республике Алтай.

"Рассчитываем, что такие мероприятия, как этот конкурс, будут отличным стимулом для руководства, для граждан принимать активное участие в жизни своих муниципальных и городских округов и поселений нашей страны", - подчеркнул председатель правительства. 

Теги:
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
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