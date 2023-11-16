Врачи допустили к полету в Москву еще 80 эвакуированных из Газы россиян

По данным Минздрава РФ, их состояние оценивают как удовлетворительное

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Медики допустили к полету в Москву еще 80 российских граждан, эвакуированных из сектора Газа. Их состояние оценивают как удовлетворительное, сообщили журналистам в пресс-службе Минздрава России.

"Сегодня специалисты Федерального центра медицины катастроф Минздрава России осмотрели в Египте 80 россиян, прибывших из сектора Газа, среди которых 49 детей и 1 беременная женщина. Состояние всех оценивается как удовлетворительное, они допущены к полету в Москву вместе с 40 россиянами, осмотренными вчера", - говорится в сообщении.

Эвакуация из сектора Газа российских граждан, оказавшихся в зоне палестино-израильского конфликта, организована МЧС РФ совместно с дипломатами.