16 ноября, 12:49
Палестино-израильский конфликт

Врачи допустили к полету в Москву еще 80 эвакуированных из Газы россиян

По данным Минздрава РФ, их состояние оценивают как удовлетворительное

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Медики допустили к полету в Москву еще 80 российских граждан, эвакуированных из сектора Газа. Их состояние оценивают как удовлетворительное, сообщили журналистам в пресс-службе Минздрава России.

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"Сегодня специалисты Федерального центра медицины катастроф Минздрава России осмотрели в Египте 80 россиян, прибывших из сектора Газа, среди которых 49 детей и 1 беременная женщина. Состояние всех оценивается как удовлетворительное, они допущены к полету в Москву вместе с 40 россиянами, осмотренными вчера", - говорится в сообщении.

Эвакуация из сектора Газа российских граждан, оказавшихся в зоне палестино-израильского конфликта, организована МЧС РФ совместно с дипломатами. 

Теги:
РоссияПалестино-израильский конфликт
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