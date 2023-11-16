Госдума уточняет специальности для кандидатов в судьи в новых регионах России

По действующим нормам кандидаты на судейские посты должны иметь специальность "юриспруденция"

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Госдума приняла на пленарном заседании в первом чтении законопроект, который позволит становиться судьями федеральных судов в новых регионах РФ тем, кто имеет высшее юридическое образование по специальности "правоохранительная деятельность".

Инициатива была внесена на рассмотрение палаты парламента в сентябре группой депутатов и сенаторов во главе с председателями комитетов Госдумы и Совета Федерации по госстроительству Павлом Крашенинниковым и Андреем Клишасом. Поправки предлагаются в законы, устанавливающие порядок отбора кандидатов в первоначальные составы федеральных судов, создаваемых на территории новых регионов РФ.

По действующим нормам кандидаты на судейские посты должны иметь специальность "юриспруденция". При этом, как отметили авторы инициативы, практика подбора кандидатов в судьи федеральных судов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях показала, что перечень закрепленных законом требований становится "недостаточным с учетом местных особенностей", так как не позволяет допускать к участию в конкурсе на вакантные должности судей лиц, которые имеют высшее юридическое образование по специальности "правоохранительная деятельность".

В связи с этим в законах предлагается прописать, что к участию в конкурсе на судейские посты в новых регионах допускаются граждане РФ, "имеющие высшее юридическое образование по специальности (направлению подготовки) "правоохранительная деятельность", которая была получена на территории этих регионов или Украины, при ее соответствии установленному российским законом об образовании уровню "специалитет" или "магистратура". Уточняется также, что рекомендации на должность судьи получат только кандидаты, сдавшие квалификационный экзамен хорошо или на отлично. В случае принятия закона новые положения будут применяться до 1 января 2026 года.