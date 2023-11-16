16 ноября, 12:22

Кумпилов: Адыгея направила в новые регионы России около 200 тонн помощи

Глава региона отметил, что также республика продолжает оказывать помощь подшефному Геническому району Херсонской области

МАЙКОП, 16 ноября. /ТАСС/. Республика Адыгея направила в 2023 году около 200 тонн гуманитарной помощи в новые регионы России. Об этом сообщил журналистам глава республики Мурат Кумпилов, комментируя свое участие в совещании по восстановлению новых регионов страны, которое провел вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин.

"В рамках гуманитарной помощи из Адыгеи для жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей отправлено около 200 тонн гуманитарного груза, закуплены материальные средства и оборудование", - сказал Кумпилов, заметив, что данный вопрос держит под личным контролем.

Он добавил, что также республика продолжает оказывать помощь подшефному Геническому району Херсонской области. По словам Кумпилова, почти все объекты, строительство и восстановление которых взяла на себя Адыгея, к настоящему моменту уже почти готовы. "Речь идет о строительстве МФЦ, двух ФОКов, двух школьных спортплощадок, капремонте одной из школ", - пояснили в пресс-службе. Кроме того, сверх плана регион отремонтировал краеведческий музей в Геническе и благоустроил территории двух школ. В ближайшие два года намечен ремонт детских садов и фельдшерско-акушерских пунктов. 

Теги:
РоссияКумпилов, Мурат КаральбиевичАдыгея
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