16 ноября, 12:58

Турчак заявил, что секции самбо должны быть доступны в каждом регионе

Как считает секретарь генсовета партии "Единая Россия", важно обеспечить доступность таких секций в первую очередь для многодетных и малообеспеченных семей, а также для семей участников СВО

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Самбо должно стать общедоступным видом спорта в каждом регионе РФ, важно обеспечить его доступность в первую очередь для многодетных и малообеспеченных семей, а также для семей участников спецоперации (СВО). Об этом заявил секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак, выступая на II Всероссийском форуме "Время самбо" в СК "Лужники".

Он подчеркнул, что "Единая Россия" на протяжении многих лет развивает инфраструктуру для занятий спортом в целом, партия строит физкультурно-оздоровительные комплексы и спортплощадки, ремонтирует и оборудует спортивные залы по всей стране.

"Наша общая задача - сделать самбо общедоступным каждому, чтобы в каждом городе, в каждом населенном пункте был свой спортивный зал и своя секция самбо. Предлагаю закрепить такой подход в региональных программах развития самбо. Важно обеспечить доступность таких секций прежде всего для многодетных, малообеспеченных семей и для семей участников СВО", - сказал Турчак.

По его словам, секция самбо воспитывает настоящих патриотов и самоотверженных людей, "которые точно знают, что такое защита своей семьи, своих ценностей и страны". "Неслучайно наши прославленные самбисты, не задумываясь, откликнулись на призыв Родины и пошли добровольцами на фронт, принимают участие в СВО. Это настоящие бойцы, их мужество и героизм были отмечены государственными наградами", - указал Турчак. "К сожалению, некоторые наши спортсмены и тренеры по самбо пали смертью храбрых в зоне СВО", - добавил он, подчеркнув, что имена героев навеки вписаны не только в историю российского спорта, но и в историю страны. После этого была объявлена минута молчания в память о погибших самбистах.

О проекте "Zа самбо"

"Единая Россия" запустила партпроект "Zа самбо" в июле 2022 года. Его координатором стал президент Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев, председателем общественного совета - Турчак.

Целью проекта является развитие, популяризация и пропаганда самбо как отечественного вида спорта и важной составляющей российской культуры, а также организация работы секций самбо на сельских территориях, содействие строительству и реконструкции залов самбо. 

Теги:
Турчак, Андрей АнатольевичРоссия"Единая Россия"
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