На дорогах Москвы вечером 16 ноября возможна гололедица

В городе ожидается минусовая температура

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Жителей столицы предупреждают о возможной гололедице на дорогах Москвы и просят быть аккуратнее за рулем. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

"Переход температуры через ноль в сторону отрицательных значений ожидается сегодня до конца дня. Это может способствовать образованию гололедицы. Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями", - говорится в сообщении.

Автомобилистов просят быть внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.