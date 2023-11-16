16 ноября, 12:32

На дорогах Москвы вечером 16 ноября возможна гололедица

В городе ожидается минусовая температура

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Жителей столицы предупреждают о возможной гололедице на дорогах Москвы и просят быть аккуратнее за рулем. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

"Переход температуры через ноль в сторону отрицательных значений ожидается сегодня до конца дня. Это может способствовать образованию гололедицы. Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями", - говорится в сообщении.

Автомобилистов просят быть внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию. 

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