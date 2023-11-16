РФ сохраняет для граждан ЕС облегченные требования по документам на визу

По данным МИД России, до 100 тыс. граждан ЕС получат российскую визу в 2023 году, в 2022 году их было около 60 тыс.

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. РФ сохраняет для граждан Европы облегченные требования по документам на российскую визу, но Москва принимает симметричные меры по визовым сборам. Об этом заявил статс-секретарь - заместитель министра иностранных дел РФ Евгений Иванов на пленарном заседании Госдумы.

"Мы вводим симметричный порядок получения виз для граждан ЕС, но это касается в данном случае размера сбора за визу. Что касается документов, которые необходимы для получения российской визы, это для всех без исключения граждан ЕС и других стран, остаются облегченные требования", - сказал он.

"Мы продолжаем соблюдать соглашения, которые наши бывшие партнеры не соблюдают. Если для наших граждан [в ЕС] сейчас получить визу достаточно сложное испытание, помимо цены там нужно собирать огромное количество документов, то в нашем случае все останется предельно просто и понятно", - добавил Иванов.

По данным МИД РФ, до 100 тыс. граждан ЕС получат российскую визу в 2023 году. "В течение 2022 года около 60 тыс. граждан Евросоюза получали российскую визу, въезжали, в этом году так: по статистике, мы ожидаем к концу года около 100 тыс. граждан Евросоюза", - сказал он.

Иванов также добавил, что эти показатели гораздо меньше цифр 2019-го года, что обусловлено в том числе логистическими трудностями.

В четверг Госдума приняла на пленарном заседании в первом чтении законопроект, отменяющий льготы при оформлении российских виз для ряда категорий граждан стран Европы. Документ внесен в Госдуму правительством 6 октября. Поправки предлагаются в закон, приостанавливающий действие отдельных положений шести международных договоров РФ - с ЕС, Данией, Исландией, Лихтенштейном, Норвегией, Швейцарией.

Законопроект приостанавливает во всех шести договорах действие норм о визовом сборе в €35. Нововведение подразумевает, что с граждан стран Европы всех категорий будут взиматься визовые сборы, определенные постановлением правительства РФ 2010 года, указано в пояснительной записке к законопроекту. Таким образом, "стоимость российских виз увеличится в зависимости от срочности и кратности в пределах $50-300, а соответствующие доходы от их выдачи могут вырасти в 2,8 раза".