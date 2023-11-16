МИД заявил, что граждане недружественных стран активно пользуются электронной визой РФ

Статс-секретарь - заместитель министра иностранных дел Евгений Иванов отметил, что процедура получения визы предельно простая

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Граждане недружественных России государств активно пользуются возможностью получить российскую электронную визу. Об этом заявил статс-секретарь - заместитель министра иностранных дел РФ Евгений Иванов на пленарном заседании Госдумы.

"По решению президента Российской Федерации, граждане недружественных государств, в первую очередь это касается всего Европейского союза, они тоже включены в эту систему, получили эту возможность, и они активно этим пользуются, получают электронную визу, приезжают сюда", - сказал он.

Как отметил Иванов, процедура получения визы предельно простая. "Там нужно, условно говоря, доступ в интернет и 20 минут свободного времени, чтобы ее получить, больше не нужно ровным счетом никаких подтверждающих документов, - сказал замглавы МИД. - Поэтому ей активно очень пользуются, в том числе - граждане недружественных государств. Граждане этих государств, по нашему мнению, не виноваты в том, что происходит, и в том, как ведут себя их правительства, поэтому в этом плане они получили все эти привилегии".