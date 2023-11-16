16 ноября, 12:42
Международная выставка-форум "Россия"

На выставке-форуме "Россия" к Новому году украсят 90 праздничных елок

Заместитель генерального директора АНО "Дирекция выставки достижений "Россия" Анастасия Звягина сообщила, что уже украшено 12 елок

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Праздничные елки на главной аллее ВДНХ, где проходит Международная выставка-форум "Россия", начали украшать в соответствии с традицией всех 89 регионов страны. Об этом сообщила заместитель генерального директора АНО "Дирекция выставки достижений "Россия" Анастасия Звягина.

"Такое в нашей стране впервые, что на открытом воздухе, на открытом пространстве, на выставке у нас 90 живых елей, и все они будут украшены в индивидуальном стиле, в стиле народно-художественного промысла и традиций каждого региона", - сказала она.

Последним по счету - 90-м деревом станет голубая ель, символизирующая страну, которая объединит все регионы России.

Звягина отметила, что уже украшено 12 елок. Все праздничные ели планируется нарядить к новому году, а первого декабря состоится "торжественное зажжение" елок, подчеркнула она. Звягина добавила, что по завершению выставки - все елки будут высажены на ВДНХ.

О выставке "Россия"

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организовали для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума. 

Теги:
РоссияМеждународная выставка-форум "Россия"
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